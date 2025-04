Walzen, offene Ohren und ein spezielles Buch

Ein ADEG-Markt, der sich um Sozialanliegen sorgt

Einen ADEG-Markt der etwas anderen Art betreibt Ingrid Kaubeck in St. Peter an der Au im Bezirk Amstetten. Und das bereits seit 20 Jahren. Bei ihr gibt es nämlich nicht nur Lebensmittel, sondern auch ein besonders großes Ohr und Herz für Probleme und Anliegen ihrer Kunden. „Viele Leute kommen zu mir, weil sie Hilfe bei der Wohnungssuche brauchen, ihre Miete nicht bezahlen können, einen Arbeitsplatz suchen oder Geldsorgen haben“, so Kaubeck. Wie hilft sie? „Ich habe ein tolles Netzwerk und arbeite mit verschiedenen Organisationen zusammen“, so die Geschäftsfrau. Oft reicht es einfach nur, den Betroffenen beim Ausfüllen von Formularen zu helfen.