Vom „Unstern“ inspiriert auf die Bestseller-Liste

„Krone“: Romeo & Julia ist der Liebesklassiker der Literatur schlechthin. Was hat Sie beeinflusst, sich gerade mit diesem Thema zu befassen?

Sabine Schoder: Als ich 15 war, kam der Film „Romeo + Julia“ mit Leonardo DiCaprio und Claire Danes in den Hauptrollen ins Kino – und ich war sofort begeistert. So sehr, dass ich mir auch das Originalstück von Shakespeare durchgelesen habe. Jahre später, auf der Suche nach einer neuen Romanidee, stolperte ich erneut über diesen Film. Diesmal blieb ich am Wort „unsternverfolgt“ aus dem Prolog hängen und dachte mir: Was, wenn dieser „Unstern“ ein echter Fluch wäre? So entstand die Idee einer geheimen Gesellschaft, die alle 17 Jahre ein Liebespaar aus den verfeindeten Häusern Montague und Capulet opfern muss.