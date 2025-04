Nach Red-Bull-Rochade: Tsunoda zeigt groß auf!

Beförderung, Heimrennen – und dann vielleicht auch noch das erste Podium eines Japaners seit Kamui Kobayashi 2012 für Sauber? „Das ist ein seltener und einzigartiger Moment, in dem mehrere Herausforderungen und Stresssituationen zusammenkommen“, sagte Tsunoda. „Ich weiß nicht, ob ich so etwas jemals wieder erleben werde, also möchte ich es einfach genießen.“