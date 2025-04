WAC-Boss Riegler: „Wir sind kompakt wie noch nie!“

Austria Wien hatte – so hört man – für den Finaltermin schon den „Sandwirth“ in Klagenfurt vorgebucht, der LASK das „Werzers“ in Pörtschach. Aber: Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Das große Cup-Finale, das am 1. Mai zum 13. Mal im prachtvollen Wörthersee-Stadion steigt – es läuft erstmals mit Kärntner Beteiligung! Dreimal halbhoch bzw. hoch ins linke Eck, einmal hoch ins rechte – der Weg der „Wölfe“ in ihr erstes Endspiel. Dorthin hatten Omic, Schöpf, Kojzek bzw. Ballo ihre Elfer gesetzt und den LASK ins Tal der Tränen gestürzt.