NHL: Owetschkin nur noch drei Tore hinter Gretzky

Kasper und Co. kassieren späten Ausgleich

Die Detroit Red Wings verloren mit Marco Kasper bei den St. Louis Blues mit 1:2 nach Verlängerung und haben vor den ausstehenden acht Runden vier Punkte Rückstand auf die Play-off-Plätze. Die Red Wings gingen durch J.T. Compher in der 46. Minute in Führung, kassierten 29 Sekunden vor der Schlusssirene aber den Ausgleich.