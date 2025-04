Was ist denn da los? Ball in eigenen Korb geworfen

Was war passiert? Nach einem Fehlwurf von Tarbes war ein lautes Signal zu hören. Pardon dachte, es war die Pausensirene, jedoch handelte es sich lediglich um die Shotclock, die abgelaufen war. Die Französin warf den Ball in den eigenen Korb. Weil noch zwei Sekunden auf der Uhr waren, brachte sie mit ihrem Fauxpas Tarbes mit 44:43 in Führung.