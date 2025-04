Tirol als Top-Reiseziel für Urlaub mit Hund

Die nächste Reise steht bevor – und was gibt es Schöneres, als sie gemeinsam mit Ihrem Vierbeiner zu erleben? In Österreich sind Sie dabei an der richtigen Adresse, denn Tirol gehört laut einer aktuellen Studie zu den absoluten Hotspots für tierfreundliche Urlaubsziele in Europa. Wir stellen Ihnen fünf Top-Unterkünfte in der Tiroler Alpenwelt vor.