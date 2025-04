Salzburgs Topstürmer zittert auf Tribüne um Krone

In der Ligaphase der Youth League war er der überragende Spieler von Salzburg: Phillip Verhounig. Der Stürmer spielte sich regelrecht in einen Rausch, traf gefühlt aus allen Lagen und kam so zu acht Treffern in sieben Spielen. Im Achtelfinale gegen Celtic Glasgow zog sich der 19-jährige Goalgetter aber eine Sehnenverletzung im Adduktorenbereich zu, fällt seither aus. Dass er sein Torkonto heuer noch aufstocken kann, ist sehr unrealistisch. „Das wird schon noch ein bisschen Zeit brauchen, er ist nicht einmal am Platz“, seufzt Trainer Daniel Beichler.