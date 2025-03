Salzburg-Keeper Schlager fällt „gewisse Zeit“ aus

Schlager stand zuletzt auch in beiden ÖFB-Länderspielen gegen Serbien im Tor. In Salzburg wird er in den kommenden Wochen von Janis Blaswich vertreten, den Schlager im Laufe der Saison aus dem Tor verdrängt hatte. Der 29-Jährige bleibt damit weiterhin vom Pech verfolgt. Bereits im Finish der vergangenen Saison hatte sich Schlager eine folgenschwere Knieverletzung zugezogen, wodurch er auch die Europameisterschaft in Deutschland verpasste.