0:2! Rapid verpatzt Start in die Meistergruppe

Rapid neun Punkte hinten

Die Grün-Weißen liegen als Fünfter bereits neun Zähler hinter dem violetten Stadtrivalen. Weiter geht es für Rapid bereits am Freitag bei Sturm Graz, ehe die beiden Viertelfinal-Spiele in der Conference League gegen Djurgardens sowie inmitten dieser das Wiener Derby am Programm stehen. Salzburg, das bereits seit elf Ligaspielen ungeschlagen ist und erstmals seit Dezember 2023 gegen Rapid gewinnen konnte, empfängt am Sonntag Blau-Weiß Linz.