Herren-Riesenslalom in Hafjell – ab 9.30 Uhr LIVE

Kristoffersen präsentierte sich zuletzt mit dem Double in Kranjska Gora in Topform. Gleichsam ließ er mit kryptischen Aussagen im ORF-Interview aufhorchen. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Wochenende. Aber schauen wir mal, ob ich in der nächsten Saison weitermache.“ Zehn Jahre um Siege und Podestplatzierungen zu kämpfen, sei für den Kopf nicht einfach, ließ der 33-fache Weltcupsieger wissen. 2014 feierte er in Schladming seinen ersten Weltcup-Sieg. Ein Jahr später kürte er sich in Hafjell erneut zum Junioren-Weltmeister in Riesentorlauf und Slalom.