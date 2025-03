„Beim Feiern bin ich auch nicht so schlecht“

Krone: Lukas, was ging dir durch den Kopf, als du vor exakt einer Woche in Sun Valley als Sieger am Podest gestanden bist und die österreichische Hymne ertönt ist?

Lukas Feurstein: Es war ein Moment, auf den ich mein ganzes Leben lang hingearbeitet habe. Da kommen schon die Erinnerungen, was alles auf dem Weg passiert ist, was man alles mit der Familie hineingesteckt hat. Es war auf jeden Fall ein Moment, der noch schöner war, als ich es mir vorgestellt hatte.