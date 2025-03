Reform der Regionalliga: So reagieren die Steirer

Fünf Zustimmungen, sechs Stimm-Enthaltungen, zwei Gegenstimmen (aus den Verbänden Salzburg und Tirol) – so wurde die Reform der Regionalligen bei der Sitzung in Wien „durchgeboxt“. Vorbehaltlich einer rechtlichen Prüfung der Wertung von Enthaltungen (es ist zu prüfen, ob diese halten oder doch als Gegenstimmen zu werten sind) wird ab der Saison 2026/2027 im „dritten Stock“ des österreichischen Fußballs so gespielt: