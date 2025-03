„Wir werden schneller – aber der Abstand bleibt“

Mit einem „Highsider“, also dem Abflug über das querstehende Bike, schockte er im verregneten ersten Training der MotoGP in Austin. Der erste Sturz von Marc Marquez an einem Rennwochenende mit der Werks-Ducati. Mit der der achtfache Weltmeister heuer beide Sprints und beide Grand-Prix gewonnen hat. Was nicht allen schmeckt, wie KTM-Motorsportberater Heinz Kinigadner zugibt.