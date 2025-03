Glaukom: Frühe Diagnose verhindert Erblindung

In Österreich leiden etwa 90.000 Menschen an Glaukom, davon gelten 35.000 als sehbehindert. Weitere 50.000 wissen noch nichts von ihrer Erkrankung. Der Grüne Star zählt zu den gefährlichsten Augenleiden und stellt die zweithäufigste Ursache für Erblindung in Österreich dar – viele Fälle könnten jedoch durch frühzeitige Diagnose verhindert werden.