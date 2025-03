Auf Triumph folgt jetzt Karriereende? „Schau ma“

Henrik Kristoffersen hat am Donnerstag zum vierten Mal den Disziplinenweltcup im Slalom gewonnen und sich anschließend nachdenklich gezeigt. „Es kostet mich und meine Familie sehr viel“, erklärt der Norweger nach dem Rennen. Nachdem er bereits zuletzt ein Karriereende in den Raum gestellt hatte, ließ er auch in Sun Valley mit einer Aussage aufhorchen.