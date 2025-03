Kein Abflug: „Geyr“ fliegt weiterhin für Sturm!

Seit 2009 ist Niklas Geyrhofer schon bei Sturm, durchlief sämtliche Nachwuchsteams und gehört seit fünf Jahren dem Kader der Profis an. Der 25-jährige Defensivspezialist bindet sich somit weiter an seinen Ausbildungsverein. Geyrhofer absolvierte in der aktuellen Saison bisher insgesamt 26 Spiele, darunter sechs Partien in der Champions League.