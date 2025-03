Dänische Ministerpräsidentin lobt Grönländer

Solche Äußerungen über einen engen Verbündeten würden in diesem Amt nicht passen, sagte nun der dänische Verteidigungsminister Poulsen. Es sei Sache des grönländischen Volkes, selbst über seine Zukunft zu entscheiden. So sieht das auch die Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. „Der Druck ist groß, aber gerade in Zeiten wie diesen zeigt ihr, was in euch steckt“, schrieb sie auf Facebook. „Ihr habt euch nicht einschüchtern lassen. Ihr seid zu dem gestanden, was ihr seid – und ihr habt gezeigt, wofür ihr steht. Dafür habt ihr meinen tiefsten Respekt.“



Hier sehen Sie das Posting der dänischen Ministerpräsidentin: