Mülldeponie soll nun radikal geräumt werden

Nicht-deponierfähiger Müll muss weg

Was außerdem feststeht: Es darf kein ungeeignetes Material in der Deponie verbleiben. Nicht-deponierfähiger Müll muss vom Betreiber, einem Voralpen-Entsorgungskaiser, zwingend nachbehandelt werden. Auf ein Zugeständnis darf der Betreiber jedenfalls hoffen: Sollte auch Material ausgehoben werden, das in Ordnung ist, so kann es verbleiben.