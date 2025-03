Frühling in der Wachau

Wenn die Tage länger werden, die Sonnenstrahlen uns wärmen, zieht es uns hinaus in die Natur. Die Wachau bietet sich gerade jetzt für einen Ausflug an, denn Ende März blühen die rund 100.000 Marillenbäume und bezaubern die Besucher mit einem zartrosa Blütenmeer. Die Wachau erstreckt sich zwischen Krems und Melk entlang der Donau. Es ist eine uralte Kulturlandschaft, die seit dem Jahr 2000 auch als UNESCO-Welterbe gelistet ist. Mehr als Grund genug also, dass auch Sasa Schwarzjirg sich hier umgesehen hat und am Sonntag (17.30 Uhr, auf ORF 2) die Seher nach Krems und Umgebung entführt. Schalten Sie ein!