Trumps Schlagabtausch mit Clooney eskaliert erneut

Clooney wiederum stellte in seinem Interview klar, dass Pressefreiheit für ihn essenziell sei. Er zog Parallelen zwischen seiner Rolle als Journalist Edward R. Murrow im Theaterstück „Good Night, and Good Luck“ und der heutigen politischen Realität in den USA. Dabei kritisierte er Regierungen - egal welcher politischen Ausrichtung – für den Umgang mit unabhängigen Medien. Viele Politiker versuchten, kritische Berichterstattung zu unterdrücken, sei es durch rechtliche Mittel oder wirtschaftlichen Druck, so der Filmstar.