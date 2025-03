LA-Weltverband führt Gentests für Frauen ein

Athletinnen werden sich künftig einem einmaligen Gentest unterziehen müssen, um an Frauenwettkämpfen in der Spitzen-Leichtathletik teilnehmen zu können. Das kündigte am Dienstag Sebastian Coe, Chef des Weltverbandes (World Athletics), an. Wie in anderen Sportarten läuft seit einiger Zeit in der Leichtathletik die Debatte über die Teilnahmekriterien an Frauenbewerben. Schon bisher waren etwa Transgenderfrauen ausgeschlossen, wenn sie die männliche Pubertät durchlaufen haben.