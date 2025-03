WhatsApp-Rivale Signal: So sicher ist er wirklich

In der US-Regierung scheint der Dienst aber genutzt zu werden. Nach einem Bericht von „The Atlantic“ hat die Spitze der US-Regierung in einer Signal-Gruppe sogar einen geplanten US-Angriff auf Houthi-Milizen im Jemen diskutiert – in die versehentlich auch Chefredakteur Jeffrey Goldberg nach eigenen Angaben eingeladen worden war.