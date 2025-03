Grazer Maler Hubert Schmalix 72-jährig verstorben

Als Vertreter der „Neuen Malerei“ wurde der 1952 in Graz geborene Hubert Schmalix in den 1980ern bekannt und international gefeiert. So wie seine Mitstreiter Alois Mosbacher, Erwin Bohatsch, Siegfried Anzinger und Herbert Brandl setzte auch er sich gegen den in den 1980ern vorherrschenden Konzeptualismus zur Wehr und forderte pure, subversive, „wilde“ Malerei. Kino, Mode und Pop-Kultur dienten den Aufbegehrenden als Inspirationsquelle. Damals waren Schmalix’ Großformate expressiv und zeigten den Menschen in oft dramatischen Posen. Seine Landschaften zeichneten sich durch eine heftige Farbigkeit aus. Die Teilnahme an der Biennale in Venedig (1980) oder an einer Ausstellung in der Londoner Tate Gallery (1983) zeugen von der damals schon großen Bedeutung des Künstlers.