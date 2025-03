18 Punkte futsch! „Desaster“ für Hamilton und Co.

Im Moment der nächsten Blamage konnte das schwer zerzauste Ferrari-Team auch in der Heimat nicht auf Nachsicht hoffen. „Desaster“, „Chaos“, „Alarmstufe rot“ – die Schlagzeilen in Italien bohrten am Tag nach der Doppel-Disqualifikation beim Formel-1-Rennen in China noch einmal in den Wunden der Scuderia.