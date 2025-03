Matthäus greift Tuchel an: „Das gehört sich nicht“

Hintergrund: Tuchel hatte seinen Vorgänger Southgate kritisiert und bemängelt, dass den „Three Lions“ viele Eigenschaften fehlten. „Die Identität, die Klarheit, der Rhythmus, die Wiederholung von Spielmustern, die Freiheit der Spieler, ihr Selbstausdruck, ihr Hunger“, erklärte Tuchel: „In meinen Augen hatten sie mehr Angst, aus dem Turnier (EM 2024 in Deutschland, Anm. d. Red.) auszuscheiden, als dass sie die Begeisterung und den Hunger hatten, zu gewinnen“, so seine generelle Kritik an Southgates Spielphilosophie.