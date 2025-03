Tuchel-Debüt mit England – ab 20.45 Uhr LIVE

Mit gehörigem Rummel um seine Person startet Thomas Tuchel seine Mission als Trainer von Englands Fußball-Nationalmannschaft. Der Deutsche soll die „Three Lions“ nicht nur zur WM in den USA, Kanada und Mexiko führen, sondern kündigte auch mehr Spektakel und englische Tugenden an. Der Startschuss erfolgt am Freitag im Heimspiel im Wembley gegen Albanien. Los geht es in Abwesenheit des im Nations-League-Play-off engagierten ÖFB-Teams auch in der Österreich-Gruppe H.