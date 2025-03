Ohne Messi: Argentinien schlägt Uruguay

Auch ohne ihren Superstar Lionel Messi hat sich das argentinische Nationalteam in der Qualifikation für die Fußball-WM 2026 gegen Uruguay durchgesetzt. Die Mannschaft von Teamchef Lionel Scaloni schlug den Nachbarn in Montevideo mit 1:0 (0:0), womit der Titelverteidiger fünf Runden vor Ende der Qualifikationsphase in Südamerika praktisch fix mit der WM-Teilnahme in den USA, Kanada und Mexiko planen kann. Kapitän Messi fiel kurzfristig wegen einer Muskelverletzung aus.