„Fan“-Skandal: Rapid protestiert gegen Liga-Strafe

Der SK Rapid wird Protest gegen die von der Fußball-Bundesliga im Zusammenhang mit den Fan-Vorfällen in Hartberg ausgesprochenen Geldstrafe in Höhe von 150.000 Euro anmelden. Das teilten die Wiener am Freitag mit. „Da bereits die Teilsperre der Tribünen einen erheblichen finanziellen Verlust (Ticketing, Gastro, etc.) nach sich zieht, sieht es die Vereinsführung als ihre Pflicht an, diesen möglichst gering zu halten“, hieß es in einer Aussendung.