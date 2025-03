Serben versprechen ÖFB-Elf in Belgrad „Spektakel“!

Offen bleibt, welche Auswirkungen die Massenproteste gegen die Regierung in Belgrad am vergangenen Wochenende auf die Stimmung beim Rückspiel haben. Drei Spieler, die in Wien in der Startformation standen, verdienen ihr Geld in Russland. Nicht alle serbischen Medien waren nach dem Auftritt im Ernst Happel Stadion euphorisch. „Wir haben ein Spiel mit nicht sehr hoher Qualität gesehen, in dem die Heimmannschaft den besseren Eindruck hinterlassen hat“, kommentierte etwa die regierungskritische Zeitung „Danas“.