Teamchef Rangnick muss auf zwei Spieler verzichten

Zuletzt hatte Baumgartner im September 2023 in der EM-Qualifikation in Schweden (3:1) ein Länderspiel verpasst. Der Kreativspieler hat in 49 Partien für Österreich bisher 18 Tore erzielt. Nach den Untersuchungen reiste er am Freitagnachmittag ebenso aus dem ÖFB-Camp in der Wiener Innenstadt ab wie Prass. Der Linksverteidiger von der TSG Hoffenheim hatte bereits das Hinspiel wegen Sprunggelenksproblemen verpasst und wurde auch für die Retourpartie in Belgrad nicht rechtzeitig fit.