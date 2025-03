Finanzpaket ist Umsetzung einen Schritt näher

Mehr Geld für Verteidigung und Investitionen in Infrastruktur

Das Finanzpaket von Union – also CDU/CSU – und SPD sieht vor, dass die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse gelockert wird, damit mehr für Verteidigung ausgegeben werden kann. Außerdem soll ein Sondervermögen für zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur und zur Erreichung der Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 in der Höhe von 500 Milliarden eingerichtet werden. Mit der Grundgesetz-Änderung können obendrein die Länder wieder – in beschränktem Maße – Kredite aufnehmen.