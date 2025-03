Mit Ex-Stars den Tischtennis-Graben zuschütten

Das Hickhack muss ein Ende haben. So sieht es Ex-Sportminister Norbert Darabos. Der deshalb nach Vorwürfen wegen „psychischer Gewalt“ gegen Präsident Wolfgang Gotschke und Sportdirektor Stefan Fegerl selbst Chef des Österreichischen Tischtennisverbandes werden will. Vor der Wahl am 30. März setzt er dabei auf die Ex-Stars Liu Jia und Werner Schlager.