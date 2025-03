Wirbel um Statement: „Das unterstütze ich nicht“

„Unterstütze das nicht“

Darin wird auch Alcaraz zitiert, der den vollen Turnierplan kritisiert. Doch der Spanier wusste nichts davon. „Es war für mich überraschend, weil mir niemand etwas davon erzählt hat. Ich habe es erst gestern in den sozialen Medien gesehen“, sagte der Wimbledonsieger im Vorfeld des ATP-Masters in Miami. „Ich unterstütze diesen Brief nicht, weil ich nichts davon wusste“, so Alcaraz. Mit manchen Kritikpunkten der PTPA stimme er überein, „mit anderen nicht. Aber die Hauptsache ist, dass ich das nicht unterstütze, und das war‘s.“