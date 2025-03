Ofner verliert Comeback-Match gegen Belgier

Tennis-Profi Sebastian Ofner hat am Mittwoch beim Challenger-Turnier in Murcia die Fortsetzung seines am Vortag wegen Regens unterbrochenen Comeback-Matches verloren. Der 28-jährige Steirer, der sich Ende August nach den US Open Operationen an beiden Fersen unterzogen hatte, musste sich dem Belgier Kimmer Coppejans nach insgesamt 2:24 Stunden mit 1:6,7:6(4),3:6 geschlagen geben.