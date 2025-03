Hallenproblematik: Futsal ist nur geduldeter Gast

Trotz Fan-Rekordzahlen ist der Trendsport Futsal in Linz nur das dritte Rad am Wagen. An Handballmeister HC Linz und den Steelvolleys gibt‘s zumindest in Sachen Sporthalle kein Vorbeikommen. Mit dem Rückenwind von ausverkauften Rängen fordern jetzt Diamant und Ljuti Krajisnici eine neue Heimstätte.