SPÖ lädt zu dubiosen Pokerturnieren im Pfarrheim

Freitag in Gablitz. Nahe Wien. Um 18.30 Uhr stehen die Schlangen vor dem Eingang zum Pfarrheim. Es gibt keine Almosen, man muss sogar zahlen. Eintritt zum Pokerturnier – nach Anmeldung – mit 40 Euro in bar ist man dabei. Die Tische sind rasch gefüllt. Es gibt professionelle Dealer, also Croupiers. Viele kommen von früheren Betreibern, erklärt die Chefin der „Mietcasinos“, Erika J. Es läuft wie bei klassischen Pokerturnieren. Am Ende räumen die Sieger das ganze Bargeld ab. J., die durch den Abend im Pfarrheim führt, sagt: „Es ist wie in Las Vegas“, nur eben im Wienerwald.