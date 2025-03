Beschlagnahmter Wagen sorgte für „Bombenstimmung“

Sprengstoffexperten gaben Entwarnung

Weswegen das Auto schlussendlich am Montag auch in der Werkstatthalle des ÖAMTC in Villach landete, wo das Fahrzeug auf technische Mängel überprüft werden sollte. Und dabei machten die Mechaniker die beängstigende Entdeckung: Im Motorraum stießen die Arbeiter auf einen verdächtigen Gegenstand, der ihnen völlig fremd war.