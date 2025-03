Antonio über Horror-Crash: „Wäre fast gestorben“

Keine Erinnerung

An den Unfall könne sich der Stürmer nicht erinnern. „Die Polizei kam, und als sie mich fanden, lag ich zwischen den beiden Sitzen. Ich saß nicht wirklich auf dem Fahrersitz. Sie sagten, es sah aus, als ob ich versucht hätte, aus dem Fenster zu klettern. Aber weil mein Bein so schlimm gebrochen war, hinderten mich wahrscheinlich die Schmerzen daran. Ich kann mich an nichts erinnern, was seltsam ist, denn die ganze Zeit wurde mir gesagt, ich sei wach gewesen und hätte mit allen gesprochen – der Polizei und der Person, die mich gefunden hat“, erklärte Antonio weiter.