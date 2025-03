Keiner ist Favorit! Jeder kann Meister werden

Für die Trainer und Spieler ist der Modus nicht angenehm, aus Sicht des Fans ist er für unseren Fußball gut. Aber ganz ehrlich, wenn ich statt zwölf nur noch sechs Punkte Vorsprung habe, dann pfeife ich auf die Spannung. Die ist jetzt sowohl in der Meister- als auch in der Qualigruppe gegeben. Oben gibt es keinen Favoriten mehr – jetzt kann mit einem Lauf jeder Meister werden! Also von den Top 5, Blau Weiß wohl nicht. Aber die Linzer sind das Zünglein an der Waage, können befreit aufspielen, haben bewiesen, dass sie auch große Spiele gewinnen können. Jetzt muss man jedes Spiel voll da sein, hat jeder Ausrutscher Konsequenzen.