Meistergruppe startet mit Hit Rapid gegen Salzburg

Wiener Derby und Salzburg vs. Sturm am 13. April

An den folgenden beiden Wochenenden ist jeweils am Freitagabend eine Partie der Meistergruppe angesetzt. Sturm trifft am 4. April in Graz auf Rapid, am 11. April hat Blau-Weiß den WAC zu Gast. Das erste der beiden Wiener Derbys steigt am 13. April in Hütteldorf. Am selben Tag bestreitet Titelverteidiger Sturm seinen Auftritt beim „Vize“ Salzburg.