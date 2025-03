So viel ist Stadt Wien das Austria-Stadion wert!

Das Stadion wurde dabei mit 42,3 Millionen Euro bewertet, teilte das Büro von Sportstadtrat Peter Hacker mit. Nach Abzug von anrechenbaren Förderungen aus dem Bau wird sich die Ablösesumme auf 39,4 Millionen Euro (exklusive Grunderwerbssteuer, Anm.) belaufen. Auch der Pachtzins wurde beziffert. Die Austria muss demnach für die Nutzung des Stadions jährlich 1,4 Millionen Euro an die Stadt überweisen. Hacker informierte am Montag die Mitglieder des Landessportrates über den aktuellen Stand. Das Vorhaben fand in dem Gremium breite Zustimmung, wurde im Anschluss berichtet. Gegenstimmen habe es keine gegeben. Die weiteren Schritte sind bereits fixiert: Die Übernahme des Stadions soll am 23. April im Wiener Gemeinderat beschlossen werden.