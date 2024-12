Paukenschlag: Stadt Wien kauft Austria-Stadion

Seit Monaten stellt sich die Frage: Was passiert mit dem Austria-Stadion am Horrplatz in Favoriten? „Aufgrund der finanziellen Situation der AG ist ein Verkauf des Stadions laut Vereinsführung unumgänglich. Zuletzt wurden als Interessenten immer wieder ausländische Investoren genannt“, erklärt Wiens Sportstadtrat Peter Hacker (SPÖ).