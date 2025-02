Austria-Vorstand spricht über Lizenz und Stadion

Die Generali Arena soll zeitnah an die Stadt Wien verkauft werden, in diesem Prozess befinde man sich gerade. Derzeit werden „die Werte im Detail ermittelt“, sagte der Austria-Finanzchef über die Findung eines Verkaufspreises durch einen Sachverständigen der Stadt Wien. Bisher wurden 40 bis 45 Mio. Euro kolportiert. Danach werde die Austria eine „durchaus marktübliche, entsprechende Rendite an der Refinanzierung“ sowie eine „marktübliche Miete“ bezahlen, betonte Zagiczek.