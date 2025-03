„Ist widerstandsfähig!“ Horner schützt Youngster

Lawson selbst hingegen zeigt sich durchaus selbstkritisch und will in China einiges wiedergutmachen. Von Horner gibt es dafür Lob, aber auch eine Warnung: „Das kommende Wochenende wird nicht einfacher, da es ein Sprintrennen auf einer Strecke ist, die er noch nicht kennt. Aber er ist widerstandsfähig. Dieses Wochenende war nicht repräsentativ für das, was er wirklich kann!“