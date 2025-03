Marko hat einen Plan: „Wenn man Druck macht, …“

Stella betonte zudem, dass es noch ein paar Rennen dauern werde, bis sich die wahre Hackordnung herauskristallisiert. In China, wo kommendes Wochenende in Shanghai auch der erste von sechs Sprints auf dem Programm steht, will vor allem Ferrari zurückschlagen. Wegen einer unglücklichen Reifenentscheidung in der Regenlotterie fuhren Charles Leclerc (8.) und Lewis Hamilton (10.) an den Spitzenplätzen vorbei, was den schlechtesten Saisonstart für Ferrari seit 2009 bedeutete.