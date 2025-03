Meister? Wenn es nach bisherigen Duellen geht, …

Gleichauf mit Meister und Tabellenführer Sturm Graz geht die Wiener Austria als Titelmitfavorit in die zweite Saisonphase. Nimmt man die bisherigen Saisonleistungen gegen die ebenfalls in der Meistergruppe vertretenen Teams als Maßstab, darf sich Violett in einem freilich hochgradig hypothetischen Szenario äußerst knapp über den ersten Meistertitel seit 2013 freuen.