Topscorer Pöltl kann Toronto-Pleite nicht abwenden

Obwohl über weite Strecken in Führung gelegen, haben die Toronto Raptors am Sonntag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) bei den Portland Trail Blazers 102:105 verloren. Jakob Pöltl und Ochai Agbaji erzielten als Topscorer der Kanadier jeweils 19 Punkte. Für den Center aus Wien standen außerdem acht Rebounds, drei Assists sowie zwei Steals in 24:50 Einsatzminuten zu Buche.