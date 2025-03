Dreher, Mega-Rückstand: „Großartiges Lernerlebnis“

Anders als alles andere

Zumindest beherrscht Hamilton die Kunst des positiven Denkens. Von Niedergeschlagenheit war beim Altmeister keine Spur zu erkennen. Vielmehr sprach er von einem „großartigen Lernerlebnis“. Vielleicht doch latente Kritik? Könnte, wer will, in folgende Aussage interpretieren: „Das Auto war anders als alles, was ich bisher gekannt habe.“ Conclusio: „Es gibt mit Sicherheit eine Menge zu analysieren.“ Auch weil er „dieses Auto noch nie im Regen gefahren“ sei: „Ich kenne nicht die Regeneinstellungen, also muss ich das heute Abend lernen.“ Könnt eine nette Abendbeschäftigung werden.