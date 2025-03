Liam Lawson: „… und es liegt an meiner Dummheit“

Liam Lawson erklärte sein frühes Aus in Q1 beim Qualifying in Melbourne. „Ich glaube, es liegt einfach an der schwierigen Strecke, am mangelnden Fahrkönnen und dann an meiner Dummheit“, so der Neuseeländer, der in dieser Saison neben Max Verstappen das zweite Red-Bull-Cockpit besetzt.